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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 464.712.921 Garanti Bankası 442.748.663 Petkim 342.194.736 Kardemir (D) 183.303.718 Halkbank 174.955.265 Sasa Polyester 161.157.570 İş Bankası (C) 146.152.320 Yapı ve Kredi Bank. 142.992.634 Akbank 140.789.883 ASELSAN 107.458.633 Vakıflar Bankası 89.184.416 Koza Madencilik 62.945.471 Koza Altın 57.943.448 Ereğli Demir Çelik 48.895.500 Vestel 48.337.633 Alarko Holding 47.929.335 İpek Doğal Enerji 44.935.037 Türk Telekom 43.200.272 Koç Holding 38.829.797 Turkcell 38.176.347

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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