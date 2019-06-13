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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 324.601.690 Garanti Bankası 323.525.916 Petkim 146.038.123 Kardemir (D) 121.982.592 Yapı ve Kredi Bank. 103.104.124 Akbank 90.181.117 T. Halk Bankası 74.768.467 İş Bankası (C) 74.758.141 Koza Madencilik 70.742.088 Vestel 69.165.648 Aselsan 58.601.252 Tüpraş 54.623.250 Bim Mağazalar 53.612.213 Vakıflar Bankası 52.702.374 Türk Telekom 51.744.938 Turkcell 49.692.353 Koza Altın 48.929.863 İpek Doğal Enerji 47.729.951 Emlak Konut GMYO 46.721.461 Alarko Holding 37.432.193

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında Işlem Hacmi Sıralaması
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