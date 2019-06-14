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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası398.065.470 Türk Hava Yolları290.601.470 Sasa Polyester144.162.535 Akbank107.724.510 Kardemir (D)107.263.419 Petkim99.503.596 Halkbank93.802.057 İş Bankası (C)89.928.473 ASELSAN69.175.178 Koza Madencilik67.438.055 Vakıflar Bankası64.656.406 Ereğli Demir Çelik55.454.844 Yapı ve Kredi Bank.55.270.668 Vestel51.181.527 Turkcell45.975.677 Türk Telekom43.842.882 Emlak Konut GMYO33.484.768 Tüpraş31.643.272 Pegasus30.610.891 Çelebi29.890.205


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
BISTBorsada Işlem Hacmi
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