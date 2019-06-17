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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 551.198.557 Türk Hava Yolları 426.982.117 Petkim 187.928.228 Kardemir (D) 127.022.596 Aselsan 122.268.768 Akbank 121.737.303 Vakıflar Bankası 98.426.580 Yapı ve Kredi Bank. 96.398.572 Vestel 93.500.924 Türk Telekom 93.374.459 T. Halk Bankası 85.090.178 İş Bankası (C) 70.554.199 Koza Madencilik 65.093.943 Sasa Polyester 63.630.968 Koç Holding 50.799.729 Tüpraş 47.252.553 Ereğli Demir Çelik 40.213.964 Turkcell 33.257.092 Emlak Konut GMYO 30.651.337 İpek Doğal Enerji 24.784.747




(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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