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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 399.832.780 Türk Hava Yolları 331.814.584 Petkim 235.999.393 Vestel 162.838.345 Akbank 154.901.913 Kardemir (D) 142.435.428 Halkbank 128.033.876 ICBC Turkey Bank 107.176.006 Ereğli Demir Çelik 92.403.838 ASELSAN 86.340.245 Vakıflar Bankası 81.406.434 Türk Telekom 74.606.713 Yapı ve Kredi Bank. 67.636.772 İş Bankası (C) 67.407.266 Pegasus 65.508.334 İş Fin.Kir. 49.872.678 Koza Madencilik 39.591.764 Şekerbank 35.213.306 Emlak Konut GMYO 35.064.978 Soda Sanayii 33.484.660

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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