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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 799.643.366 Türk Hava Yolları 555.442.213 Akbank 334.470.352 Halkbank 330.106.332 ASELSAN 264.150.690 Kardemir (D) 214.297.921 Vakıflar Bankası 210.618.124 Petkim 206.262.655 İş Bankası (C) 132.783.166 Emlak Konut GMYO 131.707.603 Yapı ve Kredi Bank. 120.151.702 Tüpraş 112.572.301 ICBC Turkey Bank 110.508.574 Ereğli Demir Çelik 94.422.358 Türk Telekom 92.164.120 Turkcell 78.913.076 Koza Madencilik 69.141.961 Galatasaray Sportif 66.562.631 Pegasus 58.738.323 İpek Doğal Enerji 54.671.369

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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