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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 490.689.402 Garanti Bankası 278.267.453 Akbank 158.220.464 Vakıflar Bankası 146.200.640 ASELSAN 93.766.605 Halkbank 92.065.064 Koza Madencilik 86.296.988 Petkim 80.286.026 ICBC Turkey Bank 79.428.926 Kardemir (D) 71.725.784 Gersan Elektrik 69.999.939 Türk Telekom 67.244.139 Pegasus 57.648.480 İş Bankası (C) 54.514.640 İpek Doğal Enerji 47.440.247 Sasa Polyester 40.531.018 Vestel 38.266.383 Soda Sanayii 35.227.463 Yapı ve Kredi Bank. 32.890.993 Emlak Konut GMYO 30.428.382

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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