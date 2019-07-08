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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 815.969.147 Türk Hava Yolları 399.210.004 Halkbank 242.484.076 Vakıflar Bankası 234.664.400 Akbank 222.505.200 Yapı ve Kredi Bank. 113.802.483 Kardemir (D) 112.101.675 İş Bankası (C) 103.663.227 Koza Madencilik 89.690.467 Petkim 88.381.234 Tüpraş 71.574.065 Sasa Polyester 64.578.244 ASELSAN 64.566.794 Türk Telekom 55.716.062 Sabancı Holding 55.054.994 Emlak Konut GMYO 54.309.177 Bim Mağazalar 53.408.795 Pegasus 46.844.812 Ereğli Demir Çelik 45.626.907 T.S.K.B. 39.878.425

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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