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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 606.709.487 Türk Hava Yolları 443.123.708 Akbank 252.442.341 Halkbank 171.186.872 Vakıflar Bankası 140.204.617 Kardemir (D) 126.032.444 Tüpraş 110.224.634 Petkim 108.027.644 Yapı ve Kredi Bank. 92.993.413 İş Bankası (C) 91.975.872 Emlak Konut GMYO 85.865.333 Koza Madencilik 77.748.400 Vestel 71.380.723 ASELSAN 60.399.977 Sasa Polyester 42.679.496 Turkcell 41.825.072 Ereğli Demir Çelik 36.697.164 Bim Mağazalar 36.681.297 Pegasus 36.439.595 Türk Telekom 29.550.445

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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