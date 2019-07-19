Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası762.535.869 Türk Hava Yolları658.578.671 Halkbank341.175.973 Vakıflar Bankası216.275.953 Ereğli Demir Çelik215.015.835 Akbank167.091.177 ASELSAN161.447.302 Petkim156.085.288 Kardemir (D)134.229.346 İş Bankası (C)119.694.135 Tüpraş104.180.234 Yapı ve Kredi Bank.80.765.203 Vestel66.612.076 Koza Madencilik61.802.767 Türk Telekom52.190.677 Emlak Konut GMYO48.433.646 Koza Altın34.868.469 T.S.K.B.34.699.948 Turkcell33.710.265 Alarko Holding32.881.982
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)