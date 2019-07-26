Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 491.832.440 Türk Hava Yolları 449.517.273 Aselsan 288.606.196 Akbank 278.830.681 T. Halk Bankası 155.753.400 Vakıflar Bankası 133.594.247 İş Bankası (C) 84.804.184 Koza Madencilik 83.341.150 Petkim 78.798.561 Kardemir (D) 64.696.779 Tüpraş 51.905.118 Yapı ve Kredi Bank. 42.414.416 Türk Telekom 38.320.362 Ereğli Demir Çelik 26.036.033 Soda Sanayii 25.875.743 Odaş Elektrik 25.702.886 Sabancı Holding 24.118.571 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 23.425.073 Turkcell 20.642.505 Pegasus 20.368.295

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

