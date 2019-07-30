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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 610.824.630 Garanti Bankası 247.605.250 Aselsan 189.124.684 Arçelik 185.675.606 T. Halk Bankası 151.212.274 Vakıflar Bankası 141.881.325 Koza Madencilik 138.735.498 Akbank 102.223.138 Petkim 92.294.365 Tüpraş 82.601.666 İpek Doğal Enerji 68.614.886 Ereğli Demir Çelik 61.663.655 Kardemir (D) 58.576.643 Koza Altın 57.229.824 Türk Telekom 54.929.842 İş Bankası (C) 54.040.488 Doğan Holding 46.827.257 Yapı ve Kredi Bank. 44.265.201 Turkcell 37.009.144 Pegasus 28.801.972

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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