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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 500.274.138 Türk Hava Yolları 439.310.812 T. Halk Bankası 232.758.594 Akbank 145.738.448 Aselsan 135.586.137 Vakıflar Bankası 105.029.205 İş Bankası (C) 94.831.775 Kardemir (D) 87.751.118 Petkim 76.929.811 Tüpraş 61.313.202 Arçelik 53.524.917 Emlak Konut GMYO 49.118.841 Turkcell 42.957.606 Koza Madencilik 42.387.401 Türk Telekom 39.756.869 Yapı ve Kredi Bank. 39.698.351 Ereğli Demir Çelik 32.400.211 İpek Doğal Enerji 25.108.769 Sabancı Holding 24.059.943 Pegasus 23.972.796


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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