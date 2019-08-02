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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları418.860.521 Garanti Bankası349.638.034 ASELSAN173.080.364 Vakıflar Bankası131.388.609 Halkbank126.337.870 Akbank111.721.110 Koza Madencilik100.125.252 Petkim83.787.504 Vestel83.463.981 Kardemir (D)77.954.081 Tüpraş60.345.179 İş Bankası (C)58.847.112 İpek Doğal Enerji57.547.056 Koza Altın39.415.404 Türk Telekom38.718.927 Ereğli Demir Çelik36.253.175 Emlak Konut GMYO32.171.546 Sabancı Holding28.987.828 Arçelik28.420.273 Yapı ve Kredi Bank.26.580.594

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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