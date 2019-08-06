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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 427.332.407 Garanti Bankası 426.972.673 Vakıflar Bankası 159.770.027 Akbank 119.468.767 ASELSAN 116.541.022 Halkbank 112.571.163 Koza Madencilik 94.755.801 İş Bankası (C) 85.729.088 Yapı ve Kredi Bank. 81.255.515 Petkim 75.860.962 Tüpraş 74.158.132 Vestel 71.399.692 Türk Telekom 55.861.511 Arçelik 42.866.990 Parsan 38.677.704 İpek Doğal Enerji 37.510.372 Turkcell 34.172.892 Ereğli Demir Çelik 32.362.394 Bim Mağazalar 32.072.360 Soda Sanayii 30.840.302

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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