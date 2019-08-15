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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 485.462.857 Türk Hava Yolları 317.688.677 Akbank 207.355.849 Pegasus 174.687.329 Halkbank 135.868.925 Koza Madencilik 129.343.360 Bim Mağazalar 124.841.193 ASELSAN 122.068.603 İş Bankası (C) 117.607.736 Petkim 117.124.813 Koza Altın 106.589.622 Ereğli Demir Çelik 100.865.164 Vakıflar Bankası 95.290.222 Tüpraş 91.914.921 İpek Doğal Enerji 79.604.016 Kardemir (D) 78.650.455 Alarko Holding 74.426.117 Galatasaray Sportif 70.636.292 Yapı ve Kredi Bank. 66.981.505 Turkcell 56.276.112

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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