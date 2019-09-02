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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 434.710.131 Garanti Bankası 315.485.028 ASELSAN 177.157.083 Petkim 164.997.263 Akbank 124.615.065 Halkbank 121.948.194 Tüpraş 109.866.767 İş Bankası (C) 101.717.094 Yapı ve Kredi Bank. 86.567.000 Türk Telekom 71.871.293 Ereğli Demir Çelik 64.719.638 Vakıflar Bankası 60.656.720 Adese Alışveriş Ticaret 57.733.491 Pegasus 46.577.510 Turkcell 42.214.667 Koza Madencilik 41.882.081 Sasa Polyester 40.436.606 Emlak Konut GMYO 38.480.970 Kardemir (D) 33.772.585 Doğan Holding 32.063.689

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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