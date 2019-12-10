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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.376 -0,91 BIST ANKARA 137.689 -0,33 BIST ANTALYA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.376 -0,91 BIST ANKARA 137.689 -0,33 BIST ANTALYA 79.545 -0,48 BIST BALIKESİR 91.728 -0,71 BIST BURSA 188.705 0,54 BIST DENIZLI 122.333 1,16 BIST ISTANBUL 112.133 -0,85 BIST IZMIR 181.591 -0,32 BIST KAYSERI 473.018 -4,07 BIST KOCAELI 236.416 -0,28 BIST KONYA 93.539 -1,60 BIST TEKIRDAĞ 372.604 -0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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