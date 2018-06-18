Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi bilim teknoloji Op. Dr. Seval Taşdemir
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.643 2,26 BIST ANKARA 116.724 -2,35 BIST ANTALYA 48.401 -0,42 BIST BALIKESİR 54.003 0,29 BIST BURSA 155.118 -0,10 BIST DENIZLI 68.026 -1,04 BIST ISTANBUL 89.828 -1,20 BIST IZMIR 119.148 -1,79 BIST KAYSERI 336.050 -1,50 BIST KOCAELI 209.076 0,72 BIST KONYA 55.130 -0,96 BIST TEKIRDAĞ 183.049 -1,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5