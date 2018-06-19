Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.672 2,38 BIST ANKARA 114.313 -0,36 BIST ANTALYA 48.291 1,24 BIST BALIKESİR 54.496 1,99 BIST BURSA 154.185 -0,73 BIST DENIZLI 67.582 -0,69 BIST ISTANBUL 89.255 -0,03 BIST IZMIR 120.668 2,11 BIST KAYSERI 338.670 0,37 BIST KOCAELI 206.534 -1,56 BIST KONYA 54.639 -0,21 BIST TEKIRDAĞ 183.551 1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)