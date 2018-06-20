Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.529 -1,73 BIST ANKARA 118.249 +1,45 BIST ANTALYA 48.813 +1,11 BIST BALIKESIR 55.685 -0,03 BIST BURSA 157.389 +0,55 BIST ISTANBUL 90.566 +0,13 BIST IZMIR 121.902 -0,30 BIST KAYSERI 347.151 -0,42 BIST KOCAELI 208.251 -0,44 BIST KONYA 55.568 +1,12 BIST TEKIRDAG 185.860 +0,62
(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)