Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.711 4,75 BIST ANKARA 120.069 0,96 BIST ANTALYA 49.955 2,34 BIST BALIKESİR 58.161 1,83 BIST BURSA 160.811 -2,94 BIST DENIZLI 71.469 1,57 BIST ISTANBUL 92.269 -0,04 BIST IZMIR 126.289 2,67 BIST KAYSERI 338.512 0,26 BIST KOCAELI 212.795 -0,68 BIST KONYA 56.683 1,12 BIST TEKIRDAĞ 187.091 0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)