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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.317 -0,53 BIST ANKARA 119.862 1,21 BIST ANTALYA 49.863 0,59 BIST BALIKESİR 58.652 1,27 BIST BURSA 158.791 1,18 BIST DENIZLI 72.049 2,21 BIST ISTANBUL 91.783 0,52 BIST IZMIR 127.317 0,53 BIST KAYSERI 326.542 -0,83 BIST KOCAELI 211.347 -0,38 BIST KONYA 58.118 3,11 BIST TEKIRDAĞ 189.293 2,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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