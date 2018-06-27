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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.847 0,56 BIST ANKARA 121.426 1,07 BIST ANTALYA 50.759 2,41 BIST BALIKESİR 59.335 1,04 BIST BURSA 162.154 0,62 BIST DENIZLI 75.285 1,63 BIST ISTANBUL 92.171 0,92 BIST IZMIR 131.452 1,50 BIST KAYSERI 336.360 1,36 BIST KOCAELI 205.231 -2,23 BIST KONYA 60.859 2,52 BIST TEKIRDAĞ 192.733 0,71


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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