Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.317 3,52 BIST ANKARA 124.022 1,46 BIST ANTALYA 52.796 2,91 BIST BALIKESİR 61.325 2,66 BIST BURSA 168.287 1,89 BIST DENIZLI 78.199 0,23 BIST ISTANBUL 94.089 0,43 BIST IZMIR 133.857 1,59 BIST KAYSERI 350.004 0,55 BIST KOCAELI 202.560 0,43 BIST KONYA 62.316 1,32 BIST TEKIRDAĞ 194.281 0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)