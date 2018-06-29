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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.298 0,49 BIST ANKARA 124.767 0,94 BIST ANTALYA 53.425 0,71 BIST BALIKESİR 61.511 1,36 BIST BURSA 167.968 -0,22 BIST DENIZLI 79.065 0,46 BIST ISTANBUL 94.835 1,33 BIST IZMIR 134.740 0,71 BIST KAYSERI 361.306 2,15 BIST KOCAELI 203.987 1,47 BIST KONYA 63.199 2,52 BIST TEKIRDAĞ 196.588 1,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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