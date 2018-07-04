Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.930 0,35 BIST ANKARA 125.864 0,82 BIST ANTALYA 54.000 -0,09 BIST BALIKESİR 63.699 0,53 BIST BURSA 162.041 0,51 BIST DENIZLI 80.609 1,42 BIST ISTANBUL 94.786 0,55 BIST IZMIR 134.610 0,37 BIST KAYSERI 350.962 0,39 BIST KOCAELI 204.678 -0,66 BIST KONYA 64.481 -0,96 BIST TEKIRDAĞ 198.241 0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)