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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.929 0,94 BIST ANKARA 138.232 2,67 BIST ANTALYA 54.130 1,11 BIST BALIKESİR 66.517 1,32 BIST BURSA 165.698 1,18 BIST DENIZLI 79.255 1,21 BIST ISTANBUL 97.969 2,05 BIST IZMIR 139.232 1,76 BIST KAYSERI 360.425 1,95 BIST KOCAELI 205.704 1,35 BIST KONYA 65.260 1,84 BIST TEKIRDAĞ 204.896 0,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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