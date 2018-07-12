Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.640 0,46 BIST ANKARA 126.953 1,42 BIST ANTALYA 49.048 3,12 BIST BALIKESİR 57.768 -0,10 BIST BURSA 152.737 -2,61 BIST DENIZLI 73.263 2,32 BIST ISTANBUL 88.782 -0,52 BIST IZMIR 124.851 0,58 BIST KAYSERI 317.494 -1,56 BIST KOCAELI 190.912 -3,58 BIST KONYA 58.941 1,71 BIST TEKIRDAĞ 200.998 3,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)