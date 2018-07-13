Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.965 0,42 BIST ANKARA 126.482 -0,02 BIST ANTALYA 48.776 2,20 BIST BALIKESİR 57.313 0,73 BIST BURSA 150.440 -0,49 BIST DENIZLI 71.798 0,78 BIST ISTANBUL 89.518 1,04 BIST IZMIR 123.973 -0,26 BIST KAYSERI 308.689 -1,17 BIST KOCAELI 189.245 1,09 BIST KONYA 58.533 0,96 BIST TEKIRDAĞ 200.754 1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)