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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.812 2,01 BIST ANKARA 129.450 2,00 BIST ANTALYA 49.865 1,49 BIST BALIKESİR 59.593 2,99 BIST BURSA 151.054 0,42 BIST DENIZLI 72.667 1,13 BIST ISTANBUL 90.295 0,93 BIST IZMIR 126.467 0,71 BIST KAYSERI 312.026 1,45 BIST KOCAELI 193.004 1,57 BIST KONYA 59.850 1,96 BIST TEKIRDAĞ 207.673 2,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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