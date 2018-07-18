Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.939 0,65 BIST ANKARA 134.464 -0,25 BIST ANTALYA 50.554 -0,51 BIST BALIKESİR 60.422 0,31 BIST BURSA 154.527 -1,11 BIST DENIZLI 74.324 0,17 BIST ISTANBUL 91.631 0,04 BIST IZMIR 130.092 0,73 BIST KAYSERI 306.798 0,09 BIST KOCAELI 190.605 -1,53 BIST KONYA 59.599 0,13 BIST TEKIRDAĞ 218.133 2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)