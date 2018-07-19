Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.603 0,39 BIST ANKARA 134.890 0,31 BIST ANTALYA 50.887 1,74 BIST BALIKESİR 62.363 3,88 BIST BURSA 155.884 0,58 BIST DENIZLI 74.441 0,67 BIST ISTANBUL 92.934 0,78 BIST IZMIR 131.296 0,98 BIST KAYSERI 309.780 0,72 BIST KOCAELI 192.214 0,81 BIST KONYA 59.463 0,91 BIST TEKIRDAĞ 225.016 1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)