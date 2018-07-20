Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA191.1891,93BIST ANKARA136.6920,74BIST ANTALYA51.796-0,98BIST BALIKESİR66.2003,89BIST BURSA157.5310,97BIST DENIZLI75.1220,41BIST ISTANBUL93.2210,13BIST IZMIR131.2200,60BIST KAYSERI316.2540,69BIST KOCAELI193.6740,56BIST KONYA61.6472,02BIST TEKIRDAĞ227.6630,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)