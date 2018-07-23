Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 204.929 3,35 BIST ANKARA 139.399 1,68 BIST ANTALYA 52.994 0,98 BIST BALIKESİR 66.084 1,96 BIST BURSA 157.909 0,77 BIST DENIZLI 77.201 1,41 BIST ISTANBUL 94.999 1,36 BIST IZMIR 132.847 1,27 BIST KAYSERI 323.201 1,06 BIST KOCAELI 199.696 0,88 BIST KONYA 62.340 1,14 BIST TEKIRDAĞ 233.062 1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)