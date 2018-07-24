Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 205.528 0,30 BIST ANKARA 136.741 -1,09 BIST ANTALYA 52.500 -1,25 BIST BALIKESİR 64.394 -1,46 BIST BURSA 156.737 -0,44 BIST DENIZLI 76.629 -0,77 BIST ISTANBUL 94.685 -0,24 BIST IZMIR 131.763 -0,70 BIST KAYSERI 316.218 -1,47 BIST KOCAELI 196.120 -1,45 BIST KONYA 61.450 -1,07 BIST TEKIRDAĞ 224.936 -0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)