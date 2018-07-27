Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 219.477 1,66 BIST ANKARA 132.828 -0,50 BIST ANTALYA 54.348 -2,80 BIST BALIKESİR 62.994 -0,49 BIST BURSA 157.648 0,63 BIST DENIZLI 75.848 0,51 BIST ISTANBUL 96.598 0,62 BIST IZMIR 131.495 -0,38 BIST KAYSERI 309.292 -0,59 BIST KOCAELI 200.276 0,82 BIST KONYA 60.684 0,44 BIST TEKIRDAĞ 225.108 -1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)