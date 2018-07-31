Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.568 -1,84 BIST ANKARA 133.804 0,05 BIST ANTALYA 58.831 -0,89 BIST BALIKESİR 64.863 0,55 BIST BURSA 161.502 0,84 BIST DENIZLI 77.415 0,20 BIST ISTANBUL 98.690 0,80 BIST IZMIR 134.758 0,25 BIST KAYSERI 317.691 1,01 BIST KOCAELI 200.908 0,39 BIST KONYA 61.023 0,69 BIST TEKIRDAĞ 221.913 -2,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)