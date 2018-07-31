Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon ekonomi spor Bursa
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak
Sanat eseri gibi
Sanat eseri gibi
Uçan puan kazanacak
Uçan puan kazanacak
Yapılandırma mesaisi
Yapılandırma mesaisi
Domates hasadı başladı
Domates hasadı başladı

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.568 -1,84 BIST ANKARA 133.804 0,05 BIST ANTALYA 58.831 -0,89 BIST BALIKESİR 64.863 0,55 BIST BURSA 161.502 0,84 BIST DENIZLI 77.415 0,20 BIST ISTANBUL 98.690 0,80 BIST IZMIR 134.758 0,25 BIST KAYSERI 317.691 1,01 BIST KOCAELI 200.908 0,39 BIST KONYA 61.023 0,69 BIST TEKIRDAĞ 221.913 -2,51


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5