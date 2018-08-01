Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.497 0,14 BIST ANKARA 133.645 0,45 BIST ANTALYA 60.024 0,34 BIST BALIKESİR 64.491 -0,62 BIST BURSA 159.778 -0,83 BIST DENIZLI 79.169 -0,29 BIST ISTANBUL 98.365 -0,54 BIST IZMIR 134.567 0,02 BIST KAYSERI 313.914 -0,13 BIST KOCAELI 203.736 0,82 BIST KONYA 60.965 0,82 BIST TEKIRDAĞ 221.954 0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)