Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.499 2,20 BIST ANKARA 130.064 1,96 BIST ANTALYA 58.206 0,98 BIST BALIKESİR 62.794 1,57 BIST BURSA 153.396 0,69 BIST DENIZLI 79.079 3,32 BIST ISTANBUL 96.780 1,69 BIST IZMIR 133.354 2,27 BIST KAYSERI 306.000 1,05 BIST KOCAELI 201.780 -1,82 BIST KONYA 59.227 1,59 BIST TEKIRDAĞ 218.812 1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)