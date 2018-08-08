Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.062 1,87 BIST ANKARA 129.915 -0,01 BIST ANTALYA 54.520 0,25 BIST BALIKESİR 61.997 -0,29 BIST BURSA 153.458 -0,04 BIST DENIZLI 78.308 0,70 BIST ISTANBUL 97.347 0,21 BIST IZMIR 140.807 1,47 BIST KAYSERI 287.650 -0,79 BIST KOCAELI 196.299 -0,56 BIST KONYA 57.988 0,26 BIST TEKIRDAĞ 209.065 0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)