Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.266 -4,24 BIST ANKARA 120.244 -5,09 BIST ANTALYA 48.277 -5,02 BIST BALIKESİR 52.929 -7,70 BIST BURSA 148.451 -2,50 BIST DENIZLI 67.372 -4,52 BIST ISTANBUL 95.245 -1,72 BIST IZMIR 148.125 -2,22 BIST KAYSERI 250.643 -4,33 BIST KOCAELI 199.233 -2,13 BIST KONYA 52.271 -5,16 BIST TEKIRDAĞ 194.774 -2,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)