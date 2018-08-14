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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.688 3,11 BIST ANKARA 125.688 3,24 BIST ANTALYA 50.058 2,58 BIST BALIKESİR 54.945 3,90 BIST BURSA 148.143 0,27 BIST DENIZLI 71.074 3,99 BIST ISTANBUL 97.523 0,54 BIST IZMIR 151.055 -1,78 BIST KAYSERI 271.853 8,82 BIST KOCAELI 222.330 2,27 BIST KONYA 54.713 4,24 BIST TEKIRDAĞ 201.862 3,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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