Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.706 -0,12 BIST ANKARA 120.531 0,02 BIST ANTALYA 47.590 -0,20 BIST BALIKESİR 53.959 -0,55 BIST BURSA 151.966 -0,23 BIST DENIZLI 69.367 -1,45 BIST ISTANBUL 93.132 -1,13 BIST IZMIR 147.460 0,74 BIST KAYSERI 263.939 -1,85 BIST KOCAELI 239.416 -1,25 BIST KONYA 56.258 -1,62 BIST TEKIRDAĞ 184.720 -0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)