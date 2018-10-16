Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 203.358 0,62 BIST ANKARA 127.959 -0,45 BIST ANTALYA 48.813 0,65 BIST BALIKESİR 56.766 -0,91 BIST BURSA 153.682 0,07 BIST DENIZLI 73.167 1,30 BIST ISTANBUL 97.736 0,11 BIST IZMIR 157.445 0,08 BIST KAYSERI 284.229 1,42 BIST KOCAELI 243.638 1,47 BIST KONYA 58.483 0,72 BIST TEKIRDAĞ 191.279 -0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)