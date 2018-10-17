Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.281 -0,48 BIST ANKARA 125.685 -0,67 BIST ANTALYA 49.691 1,39 BIST BALIKESİR 56.359 0,42 BIST BURSA 153.157 -0,68 BIST DENIZLI 72.941 0,01 BIST ISTANBUL 97.056 -0,29 BIST IZMIR 156.597 0,03 BIST KAYSERI 279.840 -0,31 BIST KOCAELI 245.256 1,53 BIST KONYA 61.427 4,46 BIST TEKIRDAĞ 190.560 0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)