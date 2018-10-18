Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.883 1,35 BIST ANKARA 125.403 0,66 BIST ANTALYA 49.537 1,18 BIST BALIKESİR 56.511 -0,12 BIST BURSA 152.282 -0,97 BIST DENIZLI 72.321 -0,09 BIST ISTANBUL 97.352 0,21 BIST IZMIR 155.816 0,20 BIST KAYSERI 279.803 0,28 BIST KOCAELI 248.418 0,21 BIST KONYA 60.772 0,85 BIST TEKIRDAĞ 192.116 1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)