Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.240 0,56 BIST ANKARA 123.710 -0,18 BIST ANTALYA 48.365 -1,02 BIST BALIKESİR 54.772 -0,79 BIST BURSA 149.813 -0,31 BIST DENIZLI 72.155 -0,60 BIST ISTANBUL 95.366 -0,86 BIST IZMIR 152.095 -0,84 BIST KAYSERI 274.223 -0,52 BIST KOCAELI 243.088 -1,19 BIST KONYA 61.488 3,03 BIST TEKIRDAĞ 191.642 -0,16
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)