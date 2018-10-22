Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.180 0,73 BIST ANKARA 121.194 -0,58 BIST ANTALYA 48.540 0,16 BIST BALIKESİR 54.555 0,00 BIST BURSA 148.606 0,43 BIST DENIZLI 72.464 0,76 BIST ISTANBUL 95.115 -0,41 BIST IZMIR 150.631 0,42 BIST KAYSERI 270.660 0,30 BIST KOCAELI 242.672 0,85 BIST KONYA 61.885 2,19 BIST TEKIRDAĞ 189.097 -0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)