Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.001 -1,50 BIST ANKARA 114.571 -2,75 BIST ANTALYA 47.172 -0,48 BIST BALIKESİR 51.540 -2,43 BIST BURSA 145.337 -2,27 BIST DENIZLI 69.796 -1,34 BIST ISTANBUL 91.856 -2,14 BIST IZMIR 144.849 -2,53 BIST KAYSERI 259.592 -2,27 BIST KOCAELI 236.044 -0,15 BIST KONYA 60.442 -1,10 BIST TEKIRDAĞ 178.766 -3,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)