Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa saat food istanbul
Konkordato abartılıyor
Konkordato abartılıyor
e-ticarete karşı gelemeyiz
e-ticarete karşı gelemeyiz
Başkan vekili oldu
Başkan vekili oldu
Dünya evlerini süsledi
Dünya evlerini süsledi
Hint düğünü gözdesi
Hint düğünü gözdesi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.001 -1,50 BIST ANKARA 114.571 -2,75 BIST ANTALYA 47.172 -0,48 BIST BALIKESİR 51.540 -2,43 BIST BURSA 145.337 -2,27 BIST DENIZLI 69.796 -1,34 BIST ISTANBUL 91.856 -2,14 BIST IZMIR 144.849 -2,53 BIST KAYSERI 259.592 -2,27 BIST KOCAELI 236.044 -0,15 BIST KONYA 60.442 -1,10 BIST TEKIRDAĞ 178.766 -3,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1